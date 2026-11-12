Путин обсъди преговорите за Украйна, Азаров атакува Зеленски

Преговорите между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби приключиха с принципно съгласие за нова мащабна размяна на военнопленници, но без обявен пробив по основните политически въпроси. Двудневните разговори се проведоха на 10 и 11 ноември, като руската делегация беше ръководена от президентския съветник Владимир Медински, а украинската – от началника на Службата за външно разузнаване Рустем Умеров.
Съединените щати участваха чрез специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. В началото на разговорите присъстваха и представители на НАТО и Обединените арабски емирства. Основният акцент беше поставен върху бъдещата архитектура на сигурността в Европа, включително механизмите, които би трябвало да ограничат риска от ново изостряне след края на бойните действия.
Договорка за военнопленници
„Постигнахме принципно съгласие за нова мащабна размяна на военнопленници. Конкретните параметри ще бъдат обявени в близко бъдеще“, заяви Медински след края на срещите.
Той уточни, че по част от въпросите е намерено общо разбиране, докато по други позициите остават различни. Руският преговарящ каза, че разговорите ще продължат, но не посочи дата за следващ кръг или окончателен формат на бъдещите контакти.
Американската агенция Асошиейтед прес съобщи, че разговорите са приключили без значителен пробив по прекратяването на войната. Сред спорните теми остават териториалните въпроси, бъдещите гаранции за сигурност на Украйна и ролята на европейските държави в евентуално мирно споразумение.
Путин получава отчети за разговорите
Кремъл съобщи, че руската делегация редовно информира Владимир Путин за развитието на преговорите в Абу Даби. „Делегацията постоянно държи президента в течение на случващото се“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
На 11 ноември Путин председателства заседание на Съвета за колективна сигурност на Организацията на договора за колективна сигурност в Москва. В срещата участваха лидерите на Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. Те приеха декларация и още 18 документа, свързани с дейността на организацията, борбата с тероризма и развитието на колективните сили.
След преговорите в Абу Даби Уиткоф и Къшнър се очаква да отпътуват за Москва, където да разговарят с Путин. От руска страна беше посочено, че именно след тази среща ще бъдат определени следващите стъпки по дипломатическия процес.
Азаров оспори представителността на Зеленски
На фона на дипломатическите контакти бившият украински премиер Николай Азаров заяви, че Владимир Зеленски не представлява мнението на мнозинството украинци.„Зеленски не представлява мнението на мнозинството украинци“, заяви Николай Азаров.
Азаров обоснова позицията си с това, че значителна част от украинските граждани са напуснали страната, а други територии не са под контрола на Киев. Той постави под съмнение и политическата представителност на украинското ръководство.
Тези думи са политическа оценка на бившия премиер и не представляват официална позиция на украинските институции. Киев продължава да участва в международните преговори чрез свои представители, а Зеленски остава държавният глава, който представлява Украйна в официалните контакти с чужди правителства.
Източници: tass.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин от 5 години е фактор
Макар че и за там е спорно.
Коментиран от #5, #26, #30
05:21 12.11.2026
2 Злото пинчерче Пyтuнчo
Коментиран от #3
05:23 12.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мани ,мани
05:29 12.11.2026
5 Охоооо
До коментар #1 от "Путин от 5 години е фактор":Я кажи нещо за Урсула,Кая,Макрон и т.н
Коментиран от #7
05:37 12.11.2026
6 Бас държа
Тези думи са моя лична политическа оценка и не представляват официална позиция на руските институции. А Киев нека си продължава да участва в международни преговори и партита със своите партньори и Зеленски нека си се прави на държавният глава, който представлява Украйна в официалните контакти с чужди правителства
05:37 12.11.2026
7 Тука да не е кварталната кръчма,
До коментар #5 от "Охоооо":че да си поръчваш музика.
Коментиран от #9, #14
05:38 12.11.2026
8 Този
Коментиран от #22
05:41 12.11.2026
9 Кръчмаря
До коментар #7 от "Тука да не е кварталната кръчма,":• Тук е книжовна и по-често използвана форма в официалния писмен език.
• Тука е дублетна форма, която се среща по-често в разговорната реч и диалектите
Коментиран от #10, #11, #12
05:42 12.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 БайАсан
До коментар #13 от "батСали":Ботокса се опляка до ушите и няма измъкване.
05:49 12.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Опааааа
До коментар #14 от "Музиката не ме интереува каква е":само на Путин токчетата няма да пипате. Много си ги пази.
Коментиран от #24
05:50 12.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Маринов
Коментиран от #23, #29
05:52 12.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Кой в Украйна
До коментар #8 от "Този":го води за такъв?
Украинците много добре знаят кой реши да води война с Русия и кои го принудиха - за да стигнат до това положение!
Коментиран от #25
05:54 12.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ами
До коментар #22 от "Кой в Украйна":Да се прибере в Украйна.Мммм?С Янукович..И Асад в Сирия Ммм?
06:00 12.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Завивай се
До коментар #26 от "Щом опряха до":И легай.
Коментиран от #28
06:04 12.11.2026
28 Давай
До коментар #27 от "Завивай се":От да гледаме трагедията на един глупак и отчаяният фашизъм в Украйна, Туй денонощно го гледаме. 😄
06:05 12.11.2026
29 Първо
До коментар #19 от "Маринов":Да освободят Курска област.😂😂😂
Запознат ли дунизобщоо съд ситуацията на фронта?
06:06 12.11.2026
30 Щом опряха
До коментар #1 от "Путин от 5 години е фактор":до глупак да троли, голям фактор е Путин и яко отчая фашисткият режим. 😄
06:06 12.11.2026
31 На снимката
06:08 12.11.2026