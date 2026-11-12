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Лидерите на КОП31 с разнопосочни послания за климата
  Тема: Енергийна трансформация

Лидерите на КОП31 с разнопосочни послания за климата

12 Ноември, 2026 20:40 150 1

  • коп31-
  • климатична криза-
  • анди бърнам-
  • грета тунберг-
  • изкопаеми горива

Бедните държави поискаха повече средства, докато част от големите замърсители не изпратиха лидерите си в Анталия

Лидерите на КОП31 с разнопосочни послания за климата - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двудневната среща на върха в рамките на климатичната конференция на ООН КОП31 в Анталия приключи без ясно общо послание как трябва да се действа срещу климатичната криза. Лидерите на бедни държави с ниски емисии настояха богатите замърсители да осигурят повече средства за справяне с последиците от глобалното затопляне.

В същото време лидерите на Китай, Съединените щати, Индия, Русия и Япония не участваха във форума. Петте държави са посочени като най-големите замърсители. От страните от Г-7 в Анталия пристигна единствено британският премиер Анди Бърнам.

Лондон защити електрификацията, но беше критикуван

Бърнам и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепиха целта за 35% електрификация до 2035 г. В изказването си британският премиер заяви: „Климатичната криза не е далечна заплаха. Тя е надвиснала над всички ни в момента и унищожава живота и прехраната навсякъде.“

Той свърза климатичните рискове с икономическите последици от войните и зависимостта от изкопаемите горива. „Общото между всичко това е нашата зависимост от изкопаемите горива“, каза Бърнам.

Британският премиер обаче беше разкритикуван от екологични организации, след като изтече информация, че Великобритания ще намали с около една четвърт целите си за броя на електрическите превозни средства.

Венецуела защити петролната индустрия

На фона на призивите за ограничаване на изкопаемите горива временният президент на Венецуела Делси Родригес защити петролната индустрия на страната.

„Няма неизбежно противоречие между енергийното развитие и защитата на околната среда“, заяви Родригес.

Тя подчерта, че Венецуела ще отстоява „суверенното си право отговорно да укрепва своята петролна и енергийна индустрия“ като двигател на националното развитие.

Грета Тунберг: Никой няма да ни спаси

След акции и протести на различни групи климатичната активистка Грета Тунберг отправи остро предупреждение към участниците във форума.

„Планетата не умира. Тя е убивана. Знаем от кого и е убивана от същите хора, за които се смяташе, че ще ни спасят. Никой няма да ни спаси“, заяви Тунберг.

Преговорите в рамките на КОП31 продължават в Анталия до 20 ноември. След срещата на върха основният спор остава свързан с това кой трябва да финансира действията срещу климатичните щети и докъде трябва да стигне отказът от изкопаемите горива.

Източници: bnrnews.bg


Турция
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