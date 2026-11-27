Питър Манделсън похвали курса на британския премиер Анди Бърнам за сближаване с Европейския съюз, но предупреди, че евентуалните преговори с Брюксел ще бъдат продължителни и сложни. Бившият еврокомисар по търговията заяви, че британският премиер задава „легитимни въпроси“ за бъдещето на отношенията с ЕС.

„Никой не започва сложни преговори с Европейската комисия за забавление или защото няма какво друго да прави“, написа Манделсън в свое есе. По думите му отношенията с ЕС засягат основни британски политики в областта на икономиката, отбраната, миграцията и енергетиката.

Той обаче предупреди Бърнам „да не си прави илюзии“ за позицията на Брюксел. Манделсън описа европейските служители, които ще водят разговорите, като „мои талибани“ – умни и способни хора, които защитават колективните интереси на държавите членки и няма да променят позицията си под британски натиск.

Лондон и Брюксел започнаха нов етап

Бърнам се срещна с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на срещата на върха между Великобритания и ЕС в Брюксел на 20 ноември. Двете страни потвърдиха намерението си да изградят по-амбициозни и динамични отношения след Брекзит.

Британският премиер определи новия подход като възможност за „пълен обмен на идеи“ с Брюксел. На 23 ноември той заяви пред Камарата на общините, че Великобритания трябва да подобри действащото споразумение за Брекзит и да се доближи до това, което британците са смятали, че ще получат при гласуването през 2016 г.

В същото време Бърнам каза, че повторно присъединяване към ЕС без нов референдум би било немислимо. Според него резултатът от евентуално бъдещо договаряне трябва да бъде подложен на пряко одобрение от британските граждани. Следващата среща на върха между Лондон и Брюксел се очаква най-рано през лятото на 2027 г.

Манделсън се завърна в публичния дебат

Изявлението на Манделсън идва след месеци на отсъствие от политическия живот. Той напусна Камарата на лордовете през февруари 2026 г., след като бяха публикувани нови данни за отношенията му с Джефри Епстийн, осъдения за сексуални престъпления финансист.

По-късно Манделсън беше арестуван по подозрение за неправомерно поведение на публична длъжност във връзка с разследване на негови действия като министър и посланик. Той отрича да е извършил нарушение.

Преди това Манделсън беше един от ключовите архитекти на „Нова лейбъристка партия“, еврокомисар по търговията в правителството на Тони Блеър и посланик на Великобритания във Вашингтон. Предупреждението му към Бърнам поставя акцент върху предстоящата практическа част от „рестарта“ – не върху политическите жестове, а върху конкретните условия, които Брюксел ще постави на масата.

Източници: dailymail.com, theguardian.com, washingtonpost.com