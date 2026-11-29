Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж подготвя телевизионен дебат с британския премиер Анди Бърнам за новото споразумение с Европейския съюз, съобщава „Дейли мейл“. Фараж вече е потърсил телевизионни оператори с предложение за пряк дебат в праймтайма.

Според източник от Reform UK целта е разговорът да бъде публичен, тъй като правителството планира през следващата година да обсъжда бъдещите отношения с Брюксел. „Премиерът планира да преговаря за бъдещето ни с ЕС при закрити врата – Найджъл смята, че това трябва да бъде публичен дебат, който всички да видят“, е заявил източникът пред изданието.

Повод за атаката е пакетът, договорен от Бърнам на срещата на върха Великобритания–ЕС в Брюксел на 20 ноември. Той включва споразумение за търговията с храни и селскостопански продукти, свързване на британската и европейската система за търговия с емисии и схема за младежки обмен. Британското правителство изчислява, че договореностите могат да добавят до 0,5% към брутния вътрешен продукт до 2040 г., което се равнява на около 17 милиарда лири годишно.

Схемата за младежки обмен ще позволи на хора между 18 и 31 години да живеят, работят, учат и пътуват в ЕС за период до три години. Тя ще бъде ограничена във времето и ще действа с визи, без право на социални помощи и без възможност участниците да водят зависими членове на семействата си. Сделката за храните предвижда отпадане на голяма част от проверките и документите за износ.

Фараж отново влиза в спор за Брекзит

Фараж вече има опит в телевизионни сблъсъци по темата. През 2014 г. той дебатира с тогавашния лидер на либералдемократите Ник Клег в едночасово предаване на Би Би Си 2. Две години по-късно участва и във формат на ITV с премиера Дейвид Камерън по време на кампанията за референдума.

Сегашната му инициатива съвпада с нов опит за мобилизиране на противниците на по-тесните отношения с ЕС. Близкият до Фараж Арън Банкс започна кампанията Keep Britain Out, която според него ще се насочи към по-младите избиратели и ще търси подкрепа от технологични компании и предприемачи.

Самият Бърнам защитава курса си с аргумента, че досегашният модел не е изпълнил обещанията на кампанията за напускане на ЕС. В реч в Лондон той заяви: „Брекзитът, който получихме, не проработи. Загубихме повече, отколкото спечелихме.“ Според Асошиейтед прес премиерът планира след срещата на върха да започне национален разговор за дългосрочните отношения с ЕС, но без предварително решение за повторно присъединяване.

Лейбъристката партия отговори на предизвикателството на Фараж с обвинение, че Брекзит е навредил на бизнеса, разходите за живот и способността на страната да се справя с незаконната миграция. Засега няма съобщение за договорена дата или телевизионен канал за предложената среща между двамата политици.

Източници: dailymail.com, news.sky.com, apnews.com