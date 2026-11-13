Папа Лъв XIV осъди мачизма и се срещна с шест жертви

Папа Лъв XIV осъди мачистката нагласа и насилието над жени в Перу, като призова за защита, уважение и равнопоставеност. В същия ден той се срещна с шестима пострадали от насилие, извършено от представители на духовенството и църковни институции.

„Боли ни да виждаме, че насилието над жените продължава да бъде реалност, която наранява цялото човечество“, заяви папата в реч пред жители на Лима. Той каза, че мачистката култура се проявява в отсъствието на бащите от семейния живот, в злоупотребите и насилието над жени.

По думите му това противоречи на християнското разбиране, че мъжете и жените имат еднакво достойнство и отговорност. Лъв XIV подчерта, че различието между тях не оправдава неравното разпределение на домашните задължения или подчинението на единия съпруг на другия.

„Нека ценим жените! Нека защитаваме и уважаваме момичетата!“, призова той. Папата обърна специално внимание на бедните, коренните и афроперуанските жени, които според него са подложени на двойна маргинализация.

Среща с пострадали от злоупотреби

По-късно Лъв XIV разговаря с шестима пострадали от злоупотреби в Апостолическата нунциатура в Лима. Според съобщение на Светия престол срещата е започнала след 16:30 часа местно време на 12 ноември и е продължила малко повече от час.

Папата се е срещнал с всеки от тях поотделно и е изслушал разказите им за страданието и болката. Някои от пострадалите са били свързани със „Содалитиум на християнския живот“ – перуанска католическа общност, разпусната от Ватикана след разкрития за широко разпространени духовни, физически и сексуални злоупотреби.

Разговорът е бил посветен на необходимостта от промяна в отношението към пострадалите, търсене на истината, подкрепа за процесите на възстановяване и създаване на сигурна среда. Папата им е благодарил за свидетелствата и е изразил близостта си с тях и с всички други пострадали, с които не е успял да се срещне.

Призив към перуанските епископи

По-рано Лъв XIV призова перуанските епископи да отговарят на злоупотребите с „истина, справедливост, прошка, поправяне на стореното“ и поет ангажимент към превенцията и защитата на най-слабите.

Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, в Перу са регистрирани 1261 жертви на фемицид между 2016 и 2024 г., а броят на жените, убити заради пола им, е нараснал с 44% през този период.

На 13 ноември папата трябва да посети Чиклайо, където е бил епископ от 2014 до 2023 г., преди да бъде избран за глава на Римокатолическата църква.

Източници: apnews.com, vaticannews.va, ncronline.org