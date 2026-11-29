Нови демонстрации се проведоха във Франция срещу насилието над жени, високата цена на живота и проблемите в образованието. Според Министерството на вътрешните работи в протестите на 28 ноември са участвали 44 500 души, от които 12 500 в Париж. Броят е почти наполовина по-малък от отчетения седмица по-рано – 82 500 участници в страната и 21 500 в столицата.

Около 70 000 полицаи и жандармеристи са били разположени в цяла Франция заради опасения от безредици. Повечето шествия са преминали мирно, но са регистрирани отделни прояви на насилие. В югозападния град Биариц са пострадали седем полицаи, съобщи министърът на вътрешните работи Лоран Нюнес. Един от служителите е бил ударен в лакътя с твърд предмет и е откаран в болница.

Два похода в Париж

В Париж са се провели два отделни феминистки похода. Единият е тръгнал от Пантеона и е събрал организации, синдикати и колективи, които подкрепят законопроект за цялостна защита от насилието срещу жени. Вторият, организиран от колектива „Ние всички“, е преминал от площад „Република“ до площад „Нация“. Според полицейската префектура двата марша са събрали общо 12 500 души.

Протестиращите настояват за закон, който да обхваща превенцията, защитата на жертвите и наказателното преследване на извършителите. Законопроектът беше приет от депутатите на 13 октомври и се очаква да бъде разгледан от Сената през януари. От коалицията, застанала начело на единия поход, заявиха: „Ще бъдем тук през януари, за да защитим правата на всички жени и деца, станали жертви, включително чуждестранните жени.“

Демонстрациите се проведоха няколко дни след Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. През 2025 г. във Франция 111 жени са били убити от настоящ или бивш партньор, а други 333 са станали жертви на опит за убийство от партньора си, според данни на междуведомствената мисия за защита на жените.

Седмо поредно съботно шествие

Паралелно с феминистките инициативи в редица френски градове продължиха протестите на движението на „жълтите жилетки“, към които се присъединиха ученици, студенти, синдикати и политически активисти. Основните искания са свързани с покупателната способност, цената на живота, условията в училищата и правото на протест.

Движението започна през септември с ученически протести за обновяване на училищните сгради, повече учители и промени във висшето образование. Впоследствие то прерасна в по-широка социална мобилизация. Най-големият досега протест е отчетен на 17 октомври, когато Министерството на вътрешните работи съобщи за около 565 000 участници в страната. На 28 ноември броят им е бил значително по-малък, но демонстрациите продължиха за седма поредна събота.

Източници: internazionale.it, lemonde.fr, apnews.com