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Представили експлозив за бонбон: двама мъже арестувани за брутално убийство в Индия

Представили експлозив за бонбон: двама мъже арестувани за брутално убийство в Индия

13 Ноември, 2026 10:31 133 1

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Полицията в Мадхя Прадеш е задържала двама заподозрени за смъртта. Все още не е установено дали става дума за умишлено убийство, грешка или шега

Представили експлозив за бонбон: двама мъже арестувани за брутално убийство в Индия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани в Индия за смъртта на 35-годишен мъж, който погълнал експлозив, представен му като бонбон. Инцидентът е станал в района Диндори на щата Мадхя Прадеш, съобщи Франс прес.

Мъжът, член на племенна общност, е получил тежки наранявания, след като експлозивът се е взривил в момента, в който го е погълнал. Той е бил откаран в болница, но е починал от раните си.

„Този експлозив, използван от някои общности в региона за убиването на диви свине, е даден на жертвата. Той се е взривил, когато го е погълнал“, заяви полицейската служителка от Диндори Рекха Сингх.

Двамата заподозрени са обвинени за убийство и са задържани. Единият от тях е човекът, който е дал на жертвата самоделното взривно устройство, представено като сладкиш.

Полицията все още не е установила мотива за случилото се. „Все още не сме успели да установим мотивите за това убийство, нито дали е нещо повече от грешка или шега. Разследването продължава“, каза Сингх.

Експлозивът приличал на расгула

Използваното устройство представлява самоделна експлозивна сачма. То се изработва от топка тесто, напълнена с експлозивен прах, взет от фойерверки или запалителни фитили.

Формата му наподобява расгула - популярен индийски сладкиш, покрит със сироп и обикновено изяждан на една хапка. Именно приликата с десерта е позволила експлозивът да бъде представен като храна.

Разследването трябва да изясни дали устройството е било дадено умишлено, как е било придобито и какви са отношенията между задържаните и починалия.


Индия
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