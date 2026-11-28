Стотици посетители избягаха от търговския център Alderwood Mall в Линууд, северно от Сиатъл, след като шум по време на физически конфликт беше приет за стрелба. Сигналът е подаден около 17:00 часа в петък, 27 ноември, когато молът е бил пълен с хора заради разпродажбите по случай Черния петък.

Клиенти са се насочили към изходите, а служители на няколко магазина са затворили обектите си като предпазна мярка. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват хора, които тичат през търговския център. Част от посетителите са се укрили във вътрешни помещения, докато полицията проверява сигнала.

След пристигането си полицаите са установили, че в зоната на заведенията за хранене е възникнал физически конфликт. По време на него са били съборени маси и столове, а полученият шум е бил възприет от някои клиенти като изстрели.

„Полицаите установиха, че е имало физически конфликт, по време на който са били съборени маси и столове. Получилият се шум е накарал някои посетители да повярват, че са произведени изстрели, и това е предизвикало бягството им“, съобщи полицията в Линууд.

Командирът Джоузеф Дикинсън е заявил пред The Seattle Times, че служителите не са открили доказателства за стрелба и не са установили ранени. Според полицията не е имало заплаха от активен стрелец. Отделни магазини са задействали собствени процедури за блокиране „от излишна предпазливост“, но молът като цяло не е бил поставян под обща блокада.

Сред хората в мола е бил и Ласийн Лоури от близкия град Шорлайн. Той е разказал, че е пазарувал със съпругата си, когато внезапно видял тълпи да бягат. Лоури е последвал хората и е започнал да снима, без първоначално да знае причината за паниката.

„Не знаем какво се случва в Macy’s“, казва Лоури във видеозаписа, разпространен онлайн.

По-късно той е научил, че посетители са чули силен шум в зоната за хранене и са решили, че са произведени изстрели. Според разказа му служители и клиенти са останали уплашени, докато се опитвали да разберат дали има реална опасност.

Същият мол беше сцена на смъртоносна стрелба през 2024 г.

Случаят се развива на място, където през юли 2024 г. 13-годишно момиче беше убито от куршум по време на конфликт между тийнейджъри. Тогава стрелбата предизвика мащабна полицейска операция и затваряне на търговския център. През август 2026 г. 18-годишен обвиняем призна вина по обвинение за убийство от втора степен по това дело.