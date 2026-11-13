Новини
Свят »
Русия »
Автомобил на бивш говорител на украински премиер избухна в Москва
  Тема: Украйна

Автомобил на бивш говорител на украински премиер избухна в Москва

13 Ноември, 2026 11:53 1 000 42

  • взрив на автомобил-
  • москва-
  • сергей заворотни-
  • микола азаров-
  • следствен комитет

Руски медии твърдят, че колата е принадлежала на бившия говорител на украинския премиер Микола Азаров Сергей Заворотни, който е бил приет в болница

Автомобил на бивш говорител на украински премиер избухна в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Следственият комитет на Руската федерация започна разследване на взрив на автомобил в Москва. При експлозията е пострадал човек, а руски медии твърдят, че автомобилът е принадлежал на Сергей Заворотни – бивш говорител на някогашния украински премиер Микола Азаров.

Официално не е потвърдено, че именно Заворотни е собственикът на автомобила. Вестник „Комерсант“ съобщи, че той е бил приет в болница.

Още новини от Украйна

Разследването е започнало

Следственият комитет е образувал дело по факта на взрива и е изпратил на мястото следствена група от Главното следствено управление в Москва. „Изясняват се всички обстоятелства около случилото се“, заяви ведомството.

Причината за експлозията все още не е установена. Не са оповестени официални данни за използвано взривно устройство, за евентуалните извършители или за мотивите.

Връзката със Сергей Заворотни

Според руските медии Сергей Заворотни е бил говорител на бившия украински премиер Микола Азаров. Той е напуснал Украйна по време на антиправителствените протести през 2014 г. и оттогава живее в Русия.

Случаят в Москва е поредният взрив на автомобил на руска територия за последните два дни. Ден по-рано при експлозия на автомобил в Санкт Петербург е загинал високопоставен руски военен. По случая руските следователи също са започнали разследване.

Предстои руските власти да установят причината за взрива в Москва, самоличността на пострадалия и дали автомобилът действително е бил свързан със Сергей Заворотни.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания