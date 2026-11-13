Автомобил на бивш говорител на украински премиер избухна в Москва

Следственият комитет на Руската федерация започна разследване на взрив на автомобил в Москва. При експлозията е пострадал човек, а руски медии твърдят, че автомобилът е принадлежал на Сергей Заворотни – бивш говорител на някогашния украински премиер Микола Азаров.

Официално не е потвърдено, че именно Заворотни е собственикът на автомобила. Вестник „Комерсант“ съобщи, че той е бил приет в болница.

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Разследването е започнало

Следственият комитет е образувал дело по факта на взрива и е изпратил на мястото следствена група от Главното следствено управление в Москва. „Изясняват се всички обстоятелства около случилото се“, заяви ведомството.

Причината за експлозията все още не е установена. Не са оповестени официални данни за използвано взривно устройство, за евентуалните извършители или за мотивите.

Връзката със Сергей Заворотни

Според руските медии Сергей Заворотни е бил говорител на бившия украински премиер Микола Азаров. Той е напуснал Украйна по време на антиправителствените протести през 2014 г. и оттогава живее в Русия.

Случаят в Москва е поредният взрив на автомобил на руска територия за последните два дни. Ден по-рано при експлозия на автомобил в Санкт Петербург е загинал високопоставен руски военен. По случая руските следователи също са започнали разследване.

Предстои руските власти да установят причината за взрива в Москва, самоличността на пострадалия и дали автомобилът действително е бил свързан със Сергей Заворотни.