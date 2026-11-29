Руската противовъздушна отбрана е свалила още 19 безпилотни летателни апарата, насочили се към Москва, съобщи кметът на столицата Сергей Собянин. Така общият брой на неутрализираните дронове на подстъпите към града от началото на денонощието достигна 36.

„Специалисти от спешните служби работят на местата, където са паднали отломки“, написа Собянин. В съобщението му не се посочват данни за пострадали или за размера на материалните щети. Твърдението, че дроновете са украински, е на московския кмет.

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Около три часа по-рано Собянин съобщи за унищожени 17 дрона. На фона на атаката на летище Шереметиево са въведени ограничения за приемането и излитането на самолети, а Внуково работи с полети, които се извършват само след съгласуване със съответните органи.

Нова атака след серия от масирани удари

Сегашната атака следва няколко мащабни вълни към руската столица през ноември. По данни, цитирани от РБК, в нощта срещу 28 ноември към Московския регион са летели 462 дрона, като 123 от тях са били унищожени на подстъпите към Москва.

Още по-голяма атака е отчетена в нощта срещу 17 ноември. Тогава към региона са се насочили около 800 безпилотни апарата, а 321 от тях са били неутрализирани на подстъпите към столицата.

Само пет дни преди настоящата атака Сергей Собянин съобщи за 355 дрона, летели към Москва, от които 63 са били свалени преди да достигнат града. Тогава ограничения за полетите бяха въведени във Внуково и Шереметиево, съобщи „Медуза“.

Руските власти не са съобщили кога ще бъдат отменени ограниченията на двете летища. Не е уточнено и дали падналите отломки са причинили допълнителни щети.

Източници: rbc.ru, meduza.io