Русия съобщи за една от най-масовите атаки с безпилотници от началото на войната. Министерството на отбраната заяви, че през нощта са били прехванати и унищожени 1246 украински дрона над руска територия. Ведомството не посочи колко апарата са били изстреляни и колко са достигнали целите си.

Най-голям брой дронове са били насочени към Московския регион. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че в продължение на осем часа към района са летели 462 безпилотника, от които 123 са били унищожени в близост до столицата. „Повечето от тях са неутрализирани на далечните подстъпи“, заяви Собянин. Руските данни не са потвърдени независимо.

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Съобщения за удари по промишлени обекти

В Ростовска област губернаторът Юрий Слюсар заяви, че са били свалени над 50 дрона, включително над Новошахтинск, където се намира голям нефтопреработвателен завод. Той не уточни дали има нанесени щети. Руски и украински канали твърдят, че част от дроновете са ударили завода и са предизвикали пожар, но тези сведения не са потвърдени от регионалните власти.

В Самарска област губернаторът Владислав Федорищев съобщи за атака срещу промишлени обекти. По думите му нападението е било отблъснато и няма загинали или ранени. Не бяха посочени конкретни предприятия или размерът на евентуалните материални щети.

В Брянска област дрон е ударил автобус в село Климово. Губернаторът Егор Ковалчук съобщи за девет ранени. Това е един от потвърдените от руска регионална власт случаи с пострадали при последната вълна от атаки.

Нови атаки през нощта срещу 29 ноември

Атаките са продължили и през следващата нощ. Според руските власти са били унищожени още 17 дрона, насочени към Москва. В Тулска област са били свалени четири безпилотника, като не са съобщени пострадали или разрушения.

Заради заплахата от нови атаки руската „Росавиация“ е въвела временни ограничения в няколко летища, сред които московското „Шереметиево“. Специален режим на полетите е действал и на летище „Внуково“.

Украйна също съобщи за масирани руски удари

Паралелно с руските съобщения за украински атаки Украйна съобщи за нова вълна от руски удари. Украинските военновъздушни сили заявиха, че са унищожили или неутрализирали 141 от 162 руски дрона, изстреляни през нощта.

В Запорожка област местните власти съобщиха, че за 24 часа са били използвани повече от 700 руски дрона. Най-малко един човек е загинал, а петима са били ранени. В Киев руски удар е засегнал критична инфраструктура, като са били предупредени възможни прекъсвания на електричеството и водоснабдяването.

В Черниговска област седем души са загинали при руски удар по предприятие в Нежин, а в Киев е загинала жена. Асошиейтед прес съобщи за най-малко 10 цивилни жертви в Украйна при атаките.

Руските данни за 1246 унищожени украински дрона са по-ниски от обявените от Москва числа за няколко предишни масирани атаки през ноември. На 16 ноември руското Министерство на отбраната съобщи за 1336 дрона, а на 17 ноември – за 1441. Посочените в първоначалната информация числа 105 и 542 не се потвърждават от актуалните проверени сведения за нощта срещу 29 ноември.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, yamal-media.ru