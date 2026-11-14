Тревога в Амазония: Бразилия обяви извънредно положение заради мащабни пожари

В бразилския щат Пара е обявено извънредно екологично положение заради мащабни горски пожари и силна суша. Мярката ще продължи 120 дни и включва забрана за използване на огън при почистване на пасища, както и мобилизиране на допълнителни ресурси за борба с пламъците.

От началото на ноември в района са регистрирани над 5000 огнища. Близо 700 от тях са били активни през последните 48 часа, което е наложило разширяване на действията за гасене и предотвратяване на нови пожари. По данни, цитирани от AFP, броят на огнищата в Пара за първата част на месеца е почти толкова голям, колкото за целия ноември 2025 г.

Сушата улеснява разпространението на огъня

Правителството на щата Пара определя сушата като силна. „Изсъхналата растителност улеснява разпространението на огъня и застрашава населението, горите и производствените дейности“, заяви местната власт.

Ситуацията е свързана и с влиянието на климатичния феномен Ел Ниньо. Той води до затопляне на екваториална част от Тихия океан, повишава температурите и допринася за засушаването в Амазония. Експерти очакват настоящият епизод да бъде най-силният, регистриран досега.

Димът засегна и градските райони

В Манаус, който се намира в съседния щат Амазонас, училищата бяха затворени в началото на октомври заради рисковете за здравето, свързани с дима от стотици пожари в близост до градските райони.

През 2024 г. в бразилската Амазония беше отчетен рекорден брой горски пожари. Очаква се настоящият сезон да бъде особено тежък, като пикът е прогнозиран за декември.

Амазонската гора е най-голямата тропическа гора в света. Опазването ѝ се смята за важно за ограничаването на глобалното затопляне, тъй като пожарите унищожават растителност и влошават качеството на въздуха в засегнатите райони.