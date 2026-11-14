Хърватия спира до 90 незаконни влизания на ден

Миграционният натиск по границата на Хърватия не намалява, като полицията ежедневно предотвратява незаконното влизане на до 90 души. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Давор Божинович след заседание на хърватското правителство.

„Хърватската полиция 24 часа в денонощието защитава хърватската и външната граница на Европейския съюз. Миграционният поток не е утихнал, а служителите ни ежедневно предотвратяват незаконни влизания при стриктно спазване на закона“, каза Божинович, цитиран от Хърватската информационна агенция и Хърватската радио-телевизия.

Министърът посочи, че хърватските власти ще продължат да противодействат на каналджийството и да охраняват границата, която е и външна граница на ЕС.

Божинович съобщи и за насилие между групи мигранти на територията на Босна и Херцеговина. По думите му хърватската полиция е получила предупреждение от босненските си колеги за възможно преминаване на въоръжени престъпни групи на хърватска територия.

До момента няма регистриран случай на преминаване на такива групи през границата между двете държави. Босненската полиция обаче впоследствие е открила автоматично оръжие и пистолети във временни убежища, използвани от групите, каза хърватският министър.

Хърватските служби следят ситуацията по сигурността по границата с Босна и Херцеговина. Божинович подчерта, че съществуват известни модели на насилие между престъпни групи и мигранти, но те не могат автоматично да бъдат свързани с конкретен случай.

„Не твърдя, че това се е случило в този случай, защото засега нямаме установени факти. Знаем обаче, че такива модели на насилие съществуват и затова следим много внимателно ситуацията по сигурността на границата“, заяви Божинович.

Министърът каза още, че хърватската полиция не разполага с данни, потвърждаващи медийни твърдения за побой над мигранти. По думите му информацията е получена от медиите, след което полицията е започнала проверка, но не е открила потвърждение.

Хърватските власти не са получили и официално уведомление от компетентните институции в Босна и Херцеговина, включително от полицията, с която поддържат постоянен контакт. Божинович заяви, че при липса на установени факти не може да се прави връзка между тези твърдения и действията на въоръжени престъпни групи.