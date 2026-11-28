Сняг и силен вятър усложниха метеорологичната обстановка в няколко балкански държави. Снеговалежи са регистрирани в Сърбия, Хърватия и Босна и Херцеговина, като на места вече се е образувала снежна покривка.

Белград и околностите му побеляха, а сръбските власти призоваха шофьорите да намалят скоростта, да използват зимни гуми и да се съобразяват с ограниченията по междуградските пътища. „Пътища на Сърбия“ също отправи апел към участниците в движението да не тръгват без зимно оборудване и да съобразяват скоростта с пътните условия, пише БТА.

Има разлика в описанието на валежите около сръбската столица. Докато за Белград и района се съобщава за снеговалежи, официалната пътна информация посочва, че в самия град валежите са предимно от дъжд, временно от суграшица, а снегът е по-вероятен в районите южно от столицата. В останалите части на Сърбия южно от Сава и Дунав се очакват снеговалежи, на места с по-висока интензивност, както и образуване на снежна покривка.

В Хърватия сняг вали в Загреб, Централна Хърватия, Подравина и Славония. На по-високите места снежната покривка достига между 10 и 20 сантиметра. Температурите в по-голямата част от страната са между 0 и 3 градуса, докато по крайбрежието са между 9 и 14 градуса.

В части от Хърватия са обявени жълт, оранжев и червен код за силен вятър. Очаква се поривите на места да достигнат до 165 километра в час. Държавният хидрометеорологичен институт прогнозира и допълнително понижение на температурите през следващите дни.

Сняг и дъжд валят и в Босна и Херцеговина. В Сараево времето е предимно облачно, със снеговалежи, а температурите в страната са в широк диапазон – от минус 4 градуса до 14 градуса в южните райони.

Зимна обстановка се очаква и в България

Студеният въздух от северо-североизток засяга и България. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира значителни валежи от дъжд, които ще преминават в сняг, както и образуване на снежна покривка. В Предбалкана тя може да надхвърли 30 сантиметра, а силният вятър създава условия за виелици и навявания в редица области.

В Сърбия се очаква снеговалежите да отслабнат значително и да спрат около обед на 29 ноември. До тогава пътните власти предупреждават за заледявания, ограничена видимост и затруднено движение в засегнатите райони.