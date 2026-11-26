Босна и Херцеговина ускорява модернизацията на въоръжените си сили с турски безпилотни летателни апарати „Байрактар TB2“, бронетранспортьори „Кирпи 2“, системи за борба с дронове „Кангал“, нови хеликоптери и стационарен радар за наблюдение на въздушното пространство.

Министърът на отбраната Зукан Хелез заяви, че техниката ще бъде доставена по силата на споразумение за военно-финансово сътрудничество с Турция. Той очаква първата партида бронетранспортьори, системи „Кангал“, дронове „Байрактар TB2“ и други безпилотни апарати да пристигне преди Нова година.

„В съвсем кратък период, надявам се до Нова година, трябва да пристигне контингент от транспортни средства „Кирпи 2“, системи „Кангал“, „Байрактар TB2“ и други по-малки безпилотни летателни апарати“, каза Зукан Хелез.

По данни на босненското Министерство на отбраната Турция вече е предала четири бронетранспортьора „Кирпи 2“ през юни 2025 г. Машините са предназначени за защитен превоз на военнослужещи и повишаване на мобилността на армията. Новата доставка ще разшири този капацитет, а системите „Кангал“ са предназначени за противодействие на безпилотни летателни апарати.

Шест хеликоптера и обучение на пилоти

Босна и Херцеговина е закупила шест нови хеликоптера със собствени средства и с финансова помощ от САЩ. За обновяването на инфраструктурата е подписан договор за над 7,2 милиона евро за ремонт на три хангара.

Недостигът на летателен състав остава един от проблемите пред модернизацията. В Турция и САЩ се обучават 60 босненски пилоти, които трябва да поемат обслужването и използването на новата техника.

Финансиране от НАТО, ЕС и САЩ

Хелез съобщи, че е в заключителна фаза изпълнението на пакет на НАТО за укрепване на отбранителните способности на страната на стойност 35 милиона евро. Международни партньори съвместно с Босна и Херцеговина инвестират и 7,2 милиона долара в киберсигурността на военното ведомство и въоръжените сили.

По линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира страната е получила два транша по 10 милиона евро. Предвиден е и трети транш от 15 милиона евро за автомобили с повишена проходимост и защитно оборудване. Босна и Херцеговина очаква и нов пакет от 20 милиона евро, като част от средствата ще бъдат насочени към закупуването на стационарен радар.

Модернизацията се извършва на фона на кадрово разширяване на армията. През последните четири години са приети около 4000 нови военнослужещи, от които 750 през тази година.

Армията остава обща институция в разделената държава

Въоръжените сили на Босна и Херцеговина са създадени през 2005 г. чрез обединяването на дотогавашните армии на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска след реформата на отбранителния сектор, последвала войната от 1992–1995 г.

Страната не е член на НАТО, но участва в програмата „Партньорство за мир“ от 2006 г., а от 2010 г. е включена в Плана за действие за членство. Интеграцията е затруднена от политическите разногласия в страната, включително от противопоставянето на ръководството на Република Сръбска срещу присъединяването към Алианса.

Същевременно НАТО поддържа щаб в Сараево и подпомага реформите в отбраната, модернизацията и оперативната съвместимост на босненската армия. САЩ, Турция и Европейският съюз са сред основните международни партньори по програмите за финансова и техническа помощ.

Източници: bta.bg, n1info.ba, klix.ba