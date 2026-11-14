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1000 крави тормозят жителите на Крива Паланка

1000 крави тормозят жителите на Крива Паланка

14 Ноември, 2026 17:37 1 123 16

  • крива паланка-
  • северна македония-
  • безстопанствени крави-
  • кризисно положение

Свободно движещите се животни влизат в дворове, унищожават насаждения и блокират обществени пространства. Кметът настоява за 30-дневно кризисно положение

1000 крави тормозят жителите на Крива Паланка - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 1000 крави се движат свободно по улиците, дворовете и обществените пространства в Крива Паланка, Северна Македония. Животните нанасят щети на земеделски насаждения, повреждат огради и създават напрежение сред жителите, съобщи БНТ.

Местни хора разказват, че кравите редовно преминават пред домовете им и влизат в частни имоти. „Бродят пред вратите ни, оставят кал след себе си, чупят оградите“, заявява жител на града. Друга жена твърди: „Изядоха 300 килограма от зелето ми.“

Животните се появяват и в централните части на Крива Паланка. По информация на БНТ крави са блокирали двор на местно училище, като това е затруднило прибирането на децата по домовете им. Жителите се оплакват и от опасността едър рогат добитък да се движи по пътищата сред автомобилите.

Според местната власт проблемът е започнал през 2022 г. Тогава семейство от района е отглеждало около 400 крави. След множество сигнали за оставени без надзор животни служители на Агенцията по храните и ветеринарията са направили опит да ги изземат, но не са били допуснати. Стопаните са били арестувани, а животните са останали без контрол. Впоследствие броят им е нараснал до над 1000.

Кметът на Крива Паланка Сашко Митовски настоява правителството на Северна Македония да обяви 30-дневно кризисно положение. По данни на Македонската радио-телевизия общината е подавала сигнали и инициативи до компетентните институции от 2022 г. насам и настоява за координирани действия и допълнителни ресурси.

„Какво още трябва да се случи преди институциите да заработят? Колко още щети трябва да понесат тези хора? Кой ще поеме отговорност за страданията им?“, заяви Сашко Митовски.

Кметът поставя и въпроса за здравословното състояние на животните и за възможните рискове за населението. От общината заявяват, че не разполагат с необходимия ресурс, за да се справят сами с проблема.

Ако не бъдат предприети мерки, жители на Крива Паланка заплашват с протест и блокиране на пътя към България. Засега няма данни правителството на Северна Македония да е обявило кризисно положение.

Източници: bntnews.bg, mrt.com.mk


Северна Македония
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