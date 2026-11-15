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Илияна Йотова пристигна в Камбоджа за срещата на Франкофонията

Илияна Йотова пристигна в Камбоджа за срещата на Франкофонията

15 Ноември, 2026 03:59 437 8

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  • международна дипломация

Първата дама на Камбоджа Пич Чанмони Хун Манет придружи българския президент във Франкофонското село в Пномпен

Илияна Йотова пристигна в Камбоджа за срещата на Франкофонията - 1
Снимка: khmertimeskh.com
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът Илияна Йотова пристигна в Пномпен, където ще представлява България на 20-ата Среща на върха на Международната организация на Франкофонията. След пристигането си в Камбоджа българският държавен глава посети Франкофонското село в обществената градина пред храма Ват Ботум Ватей.

Йотова беше придружена от първата дама на Камбоджа Пич Чанмони Хун Манет. По време на обиколката двете разгледаха културни представяния и експозиции, свързани с традициите и туристическия потенциал на Камбоджа.

„Първата дама на Камбоджа представи на президента Илияна Йотова кхмерските обичаи и традиции, по-специално сбай, символ на националната идентичност на Камбоджа, както и туристическия потенциал на страната“, съобщи камбоджанската новинарска агенция АКП.

Франкофонското село е едно от съпътстващите събития на срещата на върха. То е разположено пред Ват Ботум Ватей и е отворено за посетители от 13 до 17 ноември. В него са представени културата, изкуството, кухнята и предприемачеството на държавите от франкофонското пространство.

Йотова ще говори за мира и стабилността

Срещата на върха се провежда в Пномпен на 15 и 16 ноември под надслов „Реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност“. Форумът събира държавни и правителствени ръководители от държавите и правителствата, участващи в Международната организация на Франкофонията.

Програмата на Илияна Йотова включва изказване на откриващата пленарна сесия и участие в закрита среща на лидерите, посветена на укрепването на мира като общ проект, който отчита различията и силните страни на отделните държави.

В рамките на визитата са планирани разговори с генералния секретар на Международната организация на Франкофонията Луиз Мушикивабо и с президента на Виетнам То Лам. Йотова ще се срещне и с камбоджански граждани, завършили висшето си образование в България.

България е пълноправен член на Международната организация на Франкофонията от 1993 г. В организацията участват 90 държави и правителства.

Източници: bta.bg, apnews.com


Камбоджа
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