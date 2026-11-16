Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, учили в България

Президентът Илияна Йотова се срещна с камбоджански граждани, получили висшето си образование в България, по време на посещението си в Кралство Камбоджа. Тя е в страната, за да представлява България на 20-ата Среща на върха на Международната организация на Франкофонията.

В разговора участваха посланикът на Камбоджа в България Чанборимо Чеа, който също е учил у нас, както и представители на камбоджанското правителство.

„Завършилите в България сте част от приятелството ни с Камбоджа“, заяви Илияна Йотова. Тя подчерта, че от разговора е видяла „колко траен отпечатък е оставила страната ни в живота ви“ и изрази надежда тази връзка да бъде предавана на следващите поколения.

Според президента опитът на камбоджанците, получили образование в България, е пример за ролята на академичното сътрудничество в изграждането на устойчиви отношения между държавите. Участниците в срещата разказаха спомени от обучението си у нас и изразиха удовлетворение от образованието, което са получили.

Много от тях са заемали или заемат ръководни позиции в Камбоджа. Сред завършилите в България има министри, съветници на правителството и представители на академичните среди.

Българското участие във Франкофонията

След срещата Илияна Йотова посети Селището на Франкофонията. Тя беше придружена от съпругата на министър-председателя на Камбоджа, министъра на туризма и министъра на жените.

Президентът поздрави екипа на българския павилион, който представя страната чрез ароматите на розата и лавандулата. Част от представянето е и подводната археология.

Посещението на Йотова в Камбоджа е свързано с участието ѝ в 20-ата Среща на върха на Международната организация на Франкофонията. В рамките на форума тя разговаря и с президента на Виетнам То Лам за стратегическото партньорство между България и Виетнам.

Източници: bta.bg