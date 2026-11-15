Йотова и То Лам обсъдиха стратегическото партньорство

Президентът Илияна Йотова се срещна с президента на Виетнам То Лам в Пном Пен. Разговорът се проведе по инициатива на виетнамската страна в рамките на участието на българския държавен глава в ХХ Среща на върха на Международната организация на Франкофонията.

„Отношенията на стратегическо партньорство между България и Виетнам са ориентирани към бъдещето“, заявиха двамата президенти, съобщи прессекретариатът на държавния глава. България и Виетнам издигнаха двустранните си отношения на това ниво през 2025 г., когато беше отбелязана 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете държави.

Икономика, отбрана и високи технологии

В разговора бяха обсъдени възможностите за разширяване на сътрудничеството в икономиката, търговския обмен и отбраната. Акцент беше поставен и върху образованието, културата и високите технологии.

Илияна Йотова представи развитието на изкуствения интелект в България и научната дейност на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии – INSAIT. Двамата президенти обсъдиха и възможността за съвместни проекти и изследвания в сферата на отбраната.

Тема на срещата беше предстоящото посещение във Виетнам през декември на заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Той ще води бизнес делегация, чиято цел е да бъдат поставени основите на конкретни проекти и инвестиции, научно сътрудничество и обучение на човешкия капитал.

Покана за посещение във Виетнам

Йотова отбеляза и значението на контактите между България и Виетнам като държави, които са част съответно от Европейския съюз и Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.

То Лам подчерта културната връзка между двата народа и припомни, че над 30 000 виетнамски граждани са получили висше образование в България. По време на срещата беше отбелязано, че интересът към българските университети продължава да бъде голям.

Виетнамският президент покани Илияна Йотова да посети страната през следващата година. По думите му визитата би била висока оценка за двустранните отношения и би дала тласък на тяхното развитие.

Източници: bntnews.bg