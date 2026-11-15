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ООН е в готовност за други мисии след Олешки
  Тема: Украйна

ООН е в готовност за други мисии след Олешки

15 Ноември, 2026 07:24 419 1

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  • евакуация

Говорителят на OHCHR Равина Шамдасани оцени положително евакуацията от града. Киев обаче заяви, че мисия в Константиновка засега не се подготвя

ООН е в готовност за други мисии след Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека е оценила положително евакуацията на жители от Олешки и е показала готовност да подкрепи бъдещи хуманитарни мисии. Това е заявила говорителят на OHCHR Равина Шамдасани в отговор на запитване на ТАСС за евентуалното участие на службата в операция в Константиновка.

Шамдасани не е потвърдила, че е взето решение за конкретна мисия. От думите ѝ следва, че OHCHR би могъл да разгледа подкрепа за подобни инициативи, ако бъдат договорени необходимите условия и гаранции за безопасността на цивилните.

Мисията в Олешки

Евакуацията от Олешки се проведе в края на октомври по време на временно местно прекратяване на огъня. Хуманитарната операция включваше доставка на помощи и извеждане на жители от града, който се намира в окупираната част на Херсонска област.

Според изявление на американската първа дама Мелания Тръмп близо 800 души са били евакуирани. На 1 ноември прекратяването на огъня приключи, а украинският омбудсман Дмитро Лубинец съобщи, че хора, останали в Олешки и околните селища, продължават да търсят възможност да напуснат района.

Украйна проучва възможността за допълнителна евакуация, но за нея трябва да бъдат договорени нови хуманитарни и охранителни условия. Особено внимание се отделя на възрастни хора, жители с ограничена подвижност, тежко болни и семейства с деца.

Няма потвърдена мисия в Константиновка

Идеята за подобна операция в Константиновка беше предложена от руския президент Владимир Путин на 12 ноември по време на срещата му със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Украинската страна обаче не потвърждава подготовка на мисията. Лубинец заяви, че не е запознат с работа по такава операция.

„Константиновка изобщо не е била споменавана сред населените места, в които биха могли да се проведат подобни хуманитарни мисии“, каза украинският омбудсман.

По думите му украинските институции имат предварителен списък с населени места, за които се обсъждат хуманитарни инициативи, но към момента фокусът е върху окупираните райони на Херсонска област и възможността за допълнителни евакуации от Олешки.

Така позицията на OHCHR оставя отворена възможността за бъдеща международна подкрепа, но не означава, че е договорена операция в Константиновка. За реалното ѝ провеждане ще са нужни съгласие между страните, безопасен маршрут и конкретни гаранции за цивилното население.

Източници: tass.ru, newsukraine.rbc.ua, en.interfax.com.ua


Украйна
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