Украйна няма да изостави градовете си заради руските удари и подготовката за тежка зима, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Би Би Си. Той посочи Киев като основен приоритет, но допълни, че опасността засяга и градовете в близост до източния фронт.

Зеленски не обяви обща задължителна евакуация. По думите му всеки гражданин може сам да реши дали да напусне дома си и да се премести в друг град. „Хората имат пълното право да си тръгнат, ако искат“, каза украинският президент, като подчерта, че приоритетът е спасяването на човешки живот.

Ударите по градовете и критичната инфраструктура

Според Зеленски руските атаки срещу водоснабдяване, канализация и други ключови съоръжения са част от стратегия за обезлюдяване на украинските градове. Той заяви, че целта е хората да бъдат принудени да напуснат домовете си, а самите градове да бъдат разрушени.

Президентът посочи, че подобен сценарий вече е наблюдаван в райони, от които украинските сили са се оттегляли или населението е било принудено да напусне. По думите му там са били унищожавани сгради и инфраструктура. Твърденията за руските действия са позиция на украинския държавен глава.

Сред най-сериозните заплахи за зимата Зеленски открои недостатъчната противовъздушна защита, включително недостига на ракети за системите „Пейтриът“. Той предупреди и за опасност от удари срещу мостове над Днепър. Според него Русия се стреми да прекъсне връзките между двата бряга и да затрудни работата на болниците и основните услуги.

Киев остава основен приоритет

„Ще защитаваме столицата си по всякакъв начин“, заяви Зеленски. Той определи предстоящата зима като тежка, но подчерта, че защитата на Киев е условие за запазването на държавата. „Без столицата няма да има държава“, каза президентът.

Темата за зимната устойчивост на градовете вече е обсъждана на няколко нива в Украйна. На 5 август Съветът за национална сигурност и отбрана одобри план за устойчивост на Киев, включващ защита на критичната инфраструктура, укрития и укрепване на противовъздушната отбрана. На 9 ноември Зеленски заяви, че руските удари срещу мостове и електропреносната мрежа целят да разделят страната по Днепър.

На 13 ноември президентът обсъди с кметове подготовката за зимата, възможните реакции при нови атаки и помощта за хората, които могат да се окажат в затруднение. Към момента решението за напускане на домовете остава лично, докато държавните институции подготвят градовете за нови удари и прекъсвания на инфраструктурата.

Източници: unian.net