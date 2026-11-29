Общо 115 бойни сблъсъка са регистрирани на фронта в Украйна от началото на денонощието до 22:00 часа на 28 ноември, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна. Най-интензивни са били боевете на Константиновското и Покровското направление.

Украинските подразделения са отбили 10 руски атаки на Константиновското направление в районите на Константиновка, Долга Балка и Степановка. На Покровското направление са отбити осем атаки. Руски сили са опитали да напреднат край Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Черниговка, Краснополие, Сергеевка и Новониколаевка.

Сблъсъци са отчетени и в други участъци

„От началото на денонощието са станали 115 бойни сблъсъка“, посочва Генералният щаб на Украйна в оперативната си сводка.

На Севернослободжанското направление са регистрирани два сблъсъка край Коренок, а на Южнослободжанското е отчетен един опит за руско придвижване край Старица. Украинските сили са отбили две атаки край Радковка на Купянското направление.

На Лиманското направление са станали четири бойни сблъсъка край Колодязи и Лиман, като един от тях е продължавал към момента на сводката. Три атаки са отбити на Славянското направление край Ямпол, Озерно и Крива Лука.

Данните показват по-нисък брой сблъсъци в сравнение с предходното отчетено денонощие. На 28 ноември украинският Генерален щаб съобщи за 146 бойни сблъсъка през изминалите 24 часа, а ден по-рано беше съобщено за 136. При двата предходни отчета сред най-натоварените участъци отново бяха Константиновското и Покровското направление.

Източници: pravda.com.ua, ukrinform.net