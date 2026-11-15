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Експлозия на газова бутилка рани петима в Белгия

Експлозия на газова бутилка рани петима в Белгия

15 Ноември, 2026 22:11, обновена 15 Ноември, 2026 22:13 578 3

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Двама от пострадалите са в критично състояние след пожар на коледния пазар в Мaredsous. Два павилиона са напълно унищожени

Експлозия на газова бутилка рани петима в Белгия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима души са пострадали при експлозия на газова бутилка на коледния пазар в Мaredsous, Белгия. Инцидентът е станал около 11:30 часа в неделя, в павилион на пазара край абатството в община Анхе, провинция Намюр.

След взрива е избухнал пожар, който е обхванал дървена конструкция. Двама от пострадалите са в критично състояние. Единият е транспортиран с хеликоптер до болница в Лиеж, а за втория се очакваше да бъде откаран във военната болница в Недер-Овер-Хембек, като това все още не беше потвърдено.

Кметът на Анхе Пиер Рондиа съобщи, че трети човек е получил изгаряния, а други двама са с по-леки наранявания. „Ситуацията вече е напълно овладяна“, заяви Рондиа. Според него причината е случайна експлозия на пропанова бутилка.

Белгийската обществена медия VRT съобщава за трима тежко ранени, от които двама са в критично състояние, докато данните, цитирани от кмета и агенция Белга, описват един пострадал с изгаряния и двама с по-леки травми. Точните обстоятелства около експлозията все още се изясняват.

Пазарът е затворен

Пожарникарите от аварийната зона Динафи са овладели огъня за кратко време. Два павилиона са напълно унищожени, а други два съседни са повредени. Пазарът е евакуиран и затворен за посетители.

Прокуратурата в Намюр е информирана, а на място е назначен експерт, който трябва да установи причината за инцидента. Коледният пазар в Мaredsous е открит официално на 13 ноември. По решение на организаторите и общината той остана затворен след пожара в знак на уважение към пострадалите.

Източници: brusselstimes.com, infos-prod.rtl.lu, vrt.be


Белгия
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