Хиляди полети в САЩ останаха отменени или закъсняха в неделя

Хиляди полети в САЩ бяха отменени или закъсняха и в неделя, три дни след техническия срив, който доведе до спиране на излитанията от всички американски летища за повече от четири часа. По данни на FlightAware, цитирани от ABC News, към 15 ч. източно време са били отменени 2291 полета, а 18 689 са закъснели.

Други данни показват различен мащаб на нарушенията. AAP News съобщи за над 2300 отменени и около 7700 закъснели полета в неделя. Разликата е свързана с часа на отчитане и начина, по който се броят полетите в рамките на САЩ, към страната и от страната.

В петък, когато Федералната авиационна администрация (FAA) въведе национална забрана за излитане, FlightAware отчете 9159 отменени и 7190 закъснели полета. В събота авиокомпаниите са отменили още над 6400 полета и са отчели повече от 8000 закъснения, според AAP News.

Проблемът започнал след подмяна на кабел

FAA посочи техническа повреда в комуникационната мрежа, използвана от центровете за управление на въздушното движение. Според министъра на транспорта Шон Дъфи проблемите са започнали след подмяна на меден кабел с оптичен в обект в Елдорадо, Арканзас. След включването на рутер в съоръжението е възникнало претоварване, което е засегнало и друг център в Амарило, Тексас.

По данни на Associated Press прекомерният поток от данни е причинил периодични прекъсвания на комуникациите и радарните сигнали. FAA е изключила функционалността на засегнатите устройства, както и на около 60 сходни рутера в системата.

Точната първопричина все още не е установена. Представител на Hewlett Packard Enterprise, която притежава производителя на рутерите Juniper, заяви пред ABC News, че оборудването е работило според конфигурацията, зададена от инсталиралия го екип, и не е отказало самостоятелно.

Властите отхвърлят версията за кибератака

Главният администратор на FAA Брайън Бедфорд заяви, че няма данни за злонамерена намеса или проблем, свързан с изкуствен интелект. Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин също каза, че няма индикации за кибератака и че всички самолети във въздуха са били проследени и са кацнали безопасно.

„Нямаме първопричината“, заяви Шон Дъфи, като добави, че разследването продължава.

Сривът засили спора за състоянието на американската система за управление на въздушното движение. По данни на Associated Press част от използваното оборудване е остаряло, а модернизацията започна след одобрени от Конгреса 12,5 млрд. долара през 2025 г. Администрацията настоява за допълнително финансиране, което според официалните оценки може да достигне 50 млрд. долара.

Авиокомпаниите постепенно възстановяват разписанията и пренареждат екипажи и самолети. Министърът на транспорта заяви, че въздушният трафик трябва да се върне към пълен капацитет в понеделник, но предупреди, че отделни закъснения и отменени полети могат да продължат, докато системата се изчисти от натрупаните последици.

Източници: abcnews.com, apnews.com, aapnews.aap.com.au