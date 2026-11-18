Секретната вътрешна мрежа на Агенцията за национална сигурност на САЩ, известна като NSA Net, е прекъснала работа. Системата се използва за обмен на класифицирана информация между служители на разузнавателната агенция.

CNN съобщи за повредата, позовавайки се на шестима души, запознати със случая. По първоначалните данни причината и пълният обхват на проблема не са били изяснени, а няма и признаци, че става дума за кибератака.

Заради прекъсването агенцията е въвела разпределено във времето пристигане на част от служителите си. Не е ясно колко дълго NSA Net е останала недостъпна и кога работата ѝ е възстановена напълно.

Критичните операции са продължили

Според събеседници на CNN повредата не е попречила на Агенцията за национална сигурност да изпраща спешни секретни съобщения до президента Доналд Тръмп. В американската администрация има резервни и алтернативни защитени канали за комуникация.

„Неизправността няма да лиши АНС от възможността да предава секретни съобщения на президента“, посочва един от източниците пред CNN.

По-късно Националната агенция за сигурност определи случая като проблем, възникнал по време на планирана поддръжка. „Агенцията за национална сигурност претърпя временно влошаване на работата по време на планирана рутинна поддръжка“, се казва в изявление, цитирано от Асошиейтед прес.

От агенцията уточниха, че част от вътрешните системи са били засегнати, но критично важните способности са останали напълно работоспособни. Посочено е също, че инфраструктурата разполага с няколко нива на резервираност, предназначени да поддържат операциите при планирана поддръжка или непредвидени събития.

Поредица от технически сривове

Случаят с NSA Net последва няколко други сериозни прекъсвания в САЩ. През последната седмица повреда в телекомуникационните системи на Федералната авиационна администрация доведе до спиране на излитащите полети в цялата страна. Проблеми бяха отчетени и в услугите на Microsoft, банковите системи на JPMorgan Chase и вътрешната инфраструктура на United Airlines.

Американски представители заявиха, че засега няма доказателства отделните инциденти да са свързани помежду си или да са предизвикани от злонамерен извършител. Националната агенция за сигурност не е оповестила допълнителни подробности за техническия проблем и за срока на окончателното възстановяване на NSA Net.

Източници: news.bg, apnews.com, cbsnews.com