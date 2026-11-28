Два самолета на American Airlines са се закачили с крилата си при рулиране преди излитане от летище „Роналд Рейгън“ край Вашингтон. Инцидентът е станал около 17:10 часа местно време в петък, 27 ноември, съобщи Федералната авиационна администрация на САЩ.

Самолетът по полет 638, насочен към Далас, е влязъл в контакт с друг самолет на компанията – полет 2152 за Чикаго. И двата са Boeing 737 и са се намирали в зоната край писта 19. При сблъсъка е бил откъснат крайният елемент на едното крило, наричан уинглет.

„За съжаление, закачихме се с американския самолет до нас“, е казал един от пилотите на диспечерите, според запис на радиообмена, публикуван от „Вашингтон пост“. Пилотът на другия самолет е отговорил, че двата самолета не са останали свързани.

Няма пострадали пътници или членове на екипажите. Двата самолета са се върнали на изходите си и са били извадени от експлоатация за проверка от техническите екипи на American Airlines. „Няма пострадали и двата самолета са върнати на стоянките и са извадени от експлоатация за инспекция“, заяви авиокомпанията пред CBS News.

Пожарно-спасителните екипи на летището са проверили самолетите. Според CNN кулата е наредила на друг пристигащ самолет да прекрати кацането, а останалите полети са били предупредени за възможни закъснения. Властите на летището обаче посочват, че не е имало прекъсване на други полети.

Пътниците са пренасочени към други самолети

Пътниците от двата полета е трябвало да продължат пътуването си по-късно същата вечер с други самолети. American Airlines се извини за причиненото неудобство и заяви, че работи по възможно най-бързото им пренасочване.

Федералната авиационна администрация ще разследва инцидента. Той не е първият подобен случай на летище „Роналд Рейгън“: през 2025 г. два самолета на American Airlines отново се закачиха с крилата си при движение по пътеката за рулиране. Тогава също нямаше пострадали, а самолетите бяха извадени от експлоатация за технически преглед.

Източници: cbsnews.com, washingtonpost.com, localnews8.com