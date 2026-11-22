Въздушният трафик в САЩ се очаква да се нормализира до края на понеделник, 23 ноември, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи. По думите му авиокомпаниите вече възстановяват разписанията си, но ще им е необходимо време, за да пренаредят екипажите и самолетите.

„На авиокомпаниите им е необходимо време, за да пренаредят разположението на екипажите и самолетите си. Днес ще започнем да виждаме подобрение, но мисля, че утре нещата ще се върнат към нормалното“, каза Дъфи в интервю за предаването „Мийт дъ Прес“ на NBC.

Над 2000 отменени полета

На 13 ноември Федералната авиационна администрация разпореди спиране на излитанията в цялата страна заради проблеми, засегнали комуникационни и радиолокационни системи, използвани от службите за управление на въздушното движение. Ограничението беше отменено след няколко часа, но отражението върху полетните планове продължи и през следващите дни.

Над 2000 полета бяха отменени, а пътници останаха блокирани по летищата. Прекъсването беше определено като най-продължителното спиране на полетите в цялата страна през последните 25 години.

Разписанията се възстановяват постепенно

След възстановяването на работата на системите полетите бяха подновени, но авиокомпаниите трябваше да преразпределят самолети и екипажи. Това доведе до нови закъснения и отменени курсове, дори след като формалната забрана за излитания беше отменена.

Федералната авиационна администрация също посочи, че графикът трябва да се върне към нормалния си режим в рамките на неделята, докато Дъфи постави крайния срок за пълно нормализиране до края на понеделник.

Източници: bta.bg, abcnews.com