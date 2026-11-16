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Ирак нареди армията да навлезе в район на „Катаиб Хизбула“

Ирак нареди армията да навлезе в район на „Катаиб Хизбула“

16 Ноември, 2026 17:41 480 0

  • ирак-
  • катаиб хизбула-
  • джурф ал сахер-
  • петролна контрабанда-
  • али аз заиди

Властите призоваха проиранската фракция да се изтегли заради обвинения в контрабанда на петрол. Според източник от службите срокът изтича в петък

Ирак нареди армията да навлезе в район на „Катаиб Хизбула“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иракските власти наредиха на армията да навлезе в Джурф ал Сахер – район, смятан за укрепление на проиранската фракция „Катаиб Хизбула“. Решението е взето след обвинения в контрабанда на петрол.

Премиерът Али аз Заиди „е наредил на въоръжените сили да навлязат“ в района, съобщи правителственият говорител пред официалната информационна агенция ИНА.

„Определен беше краен срок, в рамките на който фракцията трябва да напусне района, и той наближава“, заяви говорителят.

Срокът за изтегляне изтича в петък

Източник от службите за сигурност уточни, че „Катаиб Хизбула“ разполага със срок до петък, за да се изтегли от Джурф ал Сахер.

Иракските власти не са съобщили допълнителни подробности за числеността на силите, които трябва да навлязат в района, нито дали фракцията е приела искането за изтегляне.

Джурф ал Сахер е район, в който „Катаиб Хизбула“ поддържа силно присъствие. Заповедта поставя иракското правителство в пряко противопоставяне с една от най-влиятелните въоръжени фракции, свързани с Иран.

Поводът са обвинения за петролна контрабанда

Обвиненията в контрабанда на петрол са посочени като причина за действията на властите. От публикуваната информация не става ясно какви количества са били засегнати, по кои маршрути е трябвало да бъде извършвана контрабандата или дали са повдигнати конкретни обвинения срещу лица от фракцията.

След изтичането на крайния срок предстои да стане ясно дали „Катаиб Хизбула“ ще напусне района доброволно и дали иракските сили ще предприемат операция за установяване на контрол върху укреплението.

Източници: bta.bg, arabnews.com


Ирак
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