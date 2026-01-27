Политически хаос в Багдад! Иракският парламент отложи назначаването на президент на страната

Иракският парламент днес отложи назначаването на държавен глава по искане на двете основни кюрдски партии, които поискаха повече време, за да постигнат съгласие за кандидата си, предаде иракската информационна агенция ИНА, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Съгласно иракската система за подялба на властта постът на министър-председателя се заема от шиит, председателят на парламента е сунит, а президентът, който има главно церемониална роля, е кюрд.

Според агенция ИНА председателят на парламента Хайбат ал Хайбуси е получил искане от двете основни кюрдски партии – Демократичната партия на Кюрдистан (ДПК) и Патриотичния съюз на Кюрдистан (ПСК) - да отложи гласуването, за да „даде повече време“ за номиниране на кандидат.

Според негласно споразумение между тези две партии член на ПСК е избиран за президент на Ирак, докато президентът и регионалният премиер на полуавтономната Кюрдска област се избират от ДПК.

Този път обаче ДПК номинира свой кандидат за поста президент на страната и това е министърът на външните работи Фуад Хюсеин.

След като бъде избран, президентът ще има 15 дни, за да назначи премиер, който се очаква да бъде бившият министър-председател на Ирак Нури ал Малики.