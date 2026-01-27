Новини
Свят »
Ирак »
Политически хаос в Багдад! Иракският парламент отложи назначаването на президент на страната

Политически хаос в Багдад! Иракският парламент отложи назначаването на президент на страната

27 Януари, 2026 18:08 858 4

  • ирак-
  • багдад-
  • хайбат ал хайбуси-
  • нури ал малики

Съгласно иракската система за подялба на властта постът на министър-председателя се заема от шиит, председателят на парламента е сунит, а президентът, който има главно церемониална роля, е кюрд

Политически хаос в Багдад! Иракският парламент отложи назначаването на президент на страната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иракският парламент днес отложи назначаването на държавен глава по искане на двете основни кюрдски партии, които поискаха повече време, за да постигнат съгласие за кандидата си, предаде иракската информационна агенция ИНА, цитирана от Франс прес, пише БТА.

Съгласно иракската система за подялба на властта постът на министър-председателя се заема от шиит, председателят на парламента е сунит, а президентът, който има главно церемониална роля, е кюрд.

Според агенция ИНА председателят на парламента Хайбат ал Хайбуси е получил искане от двете основни кюрдски партии – Демократичната партия на Кюрдистан (ДПК) и Патриотичния съюз на Кюрдистан (ПСК) - да отложи гласуването, за да „даде повече време“ за номиниране на кандидат.

Според негласно споразумение между тези две партии член на ПСК е избиран за президент на Ирак, докато президентът и регионалният премиер на полуавтономната Кюрдска област се избират от ДПК.

Този път обаче ДПК номинира свой кандидат за поста президент на страната и това е министърът на външните работи Фуад Хюсеин.

След като бъде избран, президентът ще има 15 дни, за да назначи премиер, който се очаква да бъде бившият министър-председател на Ирак Нури ал Малики.


Ирак
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    те от самолетоносача ще ви кажат кой да изберете , споко

    18:10 27.01.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    Тръмп ги разбъзика пак тия 😂

    18:14 27.01.2026

  • 3 Артилерист

    1 0 Отговор
    Американците съсипаха тази просперираща преди войната им светска страна. Първо я разрушиха физически с войната си и после я довършиха политически с имитация на демокрация там. Да не се връщаме на историята, когато пред самото ООН излъгаха целия свят, че Ирак има ОМП, за да го нападнат, да избият близо милион иракчани, вкл и Салам Хюсеин, да прогонят други милиони като имигранти и да разрушат страната им. Но заградиха за себе си най-богатия на петрол регион и се скъсаха да го крадат...

    18:31 27.01.2026

  • 4 Ами

    0 0 Отговор
    Чертая картата на Близкия Изток.
    Само не знам, кюрдите ще имат ли собствена държава,
    или ще са част от населението на Ирак.

    18:59 27.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Афганистан, Новини Албания