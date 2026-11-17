Deutsche Bank е прехвърлял заможни руски клиенти към подразделенията си в Швейцария и Люксембург, преди началото на пълномащабната война в Украйна. Това е ограничило възможността на американското Министерство на правосъдието да получи пълна информация за част от санкционираните бизнесмени, сочи международно журналистическо разследване, основано на изтекли вътрешни документи на банката.

След санкционната вълна от 2014 г. американските власти започнали да задават въпроси на Deutsche Bank за руските му клиенти и техния бизнес. Според документите през 2018 г. банката е започнала да прехвърля големи клиенти, свързани с Русия, към обслужване в Швейцария и Люксембург. Още в по-ранна вътрешна стратегия се обсъждало концентриране на руския клиентски бизнес в юрисдикции, които защитават банковата тайна.

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17 клиенти са носели 47% от приходите

През ноември 2020 г. Deutsche Bank е изготвил 172-страничен „Преглед на стратегията за Русия“. В него са посочени 160 големи руски клиенти, като 17 от тях са фигурирали в „Кремълския списък“ на Министерството на финансите на САЩ. Тези 17 души са генерирали 47% от приходите на банката от руския клиентски портфейл.

До ноември 2021 г. най-малко 46 клиенти са били определяни вътрешно като „най-чувствителни“ заради повишените репутационни и санкционни рискове. Сред имената, посочени в разследването, са Олег Дерипаска, Роман Абрамович, Андрей Мелниченко, Алишер Усманов, Алексей Мордашов и Генадий Тимченко.

Още през 2014 г. вътрешен комитет на Deutsche Bank е изготвил класация на клиентите според потенциалната заплаха за репутацията на банката. Начело е бил поставен Дерипаска.

Американските власти са получили непълна информация

През 2021 г. Deutsche Bank е сключил споразумение с Министерството на правосъдието на САЩ, което е позволявало на американските прокурори да изискват информация за санкционирани лица и компании. След началото на руското нахлуване в Украйна през 2022 г. те са поискали имената на санкционирани руски клиенти, данни за сметките и наличностите по тях, както и информация за контрола върху движението на руските средства.

Банката е предала част от данните, но е отказала да предостави определена информация за клиенти, обслужвани от подразделенията в Швейцария и Люксембург. Вътрешен представител на Deutsche Bank е написал до американското правосъдно министерство:

„Определени данни за клиентите не се предоставят заради местните ограничения в областта на банковата тайна.“

В отговора си банката не е включила и компании, които са били притежавани от санкционирани бизнесмени с дял под 50%. Според разследването това вероятно е ограничило разкриването на информация за някои активи на Дерипаска.

Deutsche Bank отрича да е търсил начин да помага на клиенти заобикалят санкциите. Банката заявява, че концентрацията на руски клиенти в специализирани центрове като Швейцария и Люксембург е била „част от оперативния му модел в областта на управлението на богатство“, а клиентите са преминавали през необходимите проверки и засилен контрол.

Изтегляне от Русия и нови правни рискове

През март 2022 г. Deutsche Bank обяви, че прекратява новия бизнес в Русия и започва пълно изтегляне от страната. Въпреки това през 2024 г. Арбитражният съд на Санкт Петербург и Ленинградска област наложи запор върху активи на банката за около 239 млн. евро по иск на „Русхимальянс“.

В началото на 2026 г. германски следователи извършиха обиск в централата на Deutsche Bank. Според разследването той е бил свързан с преводи в интерес на Роман Абрамович, извършени предполагаемо дни преди началото на руското нахлуване. Юридическите представители на Абрамович отрекоха обвиненията и заявиха, че нито германските власти, нито банката са го посочвали като обвиняем.

Deutsche Bank съобщи още, че е уведомил германската централна банка за възможни нарушения на санкциите на Европейския съюз срещу Русия. Банката твърди, че е изпълнила задълженията си към американските власти и че е инвестирала 7 млрд. евро между 2019 и 2025 г. в системите си за контрол и спазване на регулациите.

Източници: meduza.io, dw.com