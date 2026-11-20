Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт продължава да живее във военна база заради заплахи, получени от Иран. Той не уточни какъв е характерът на заплахите, но заяви, че няма да се откаже от усилията за засилване на икономическия натиск върху Техеран.

„Ако иранците са по петите ми, това означава, че са под натиск. Ще продължим да засилваме този натиск“, каза Бесънт в интервю за американската телевизия Си Ен Би Си.

По информация на Ройтерс Министерството на финансите на САЩ затяга санкциите срещу Иран. Мерките са част от кампанията на Вашингтон за ограничаване на финансовите възможности на Техеран.

Напрежението между Вашингтон и Техеран остава високо

Съединените щати и Израел започнаха да нанасят удари по Иран през февруари. Конфликтът продължава да поддържа напрежението в региона, въпреки периодичните преговори за намиране на изход.

На този фон изявлението на Бесънт показва, че икономическият натиск остава ключова част от политиката на САЩ спрямо Иран. Министърът не посочи срок, в който ще напусне военната база, нито даде подробности за мерките за сигурност около него.

Източници: bta.bg, devdiscourse.com