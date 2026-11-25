Генералният директор на Световната здравна организация Тедрос Аданом Гебрейесус призова за премахване на ограниченията върху горивата и санкциите срещу Куба, предупреждавайки, че те застрашават живота на деца и вредят най-силно на уязвимите хора.

„Засилването на ограниченията върху горивата и санкциите нанася пряка вреда на кубинския народ, особено на най-уязвимите“, заяви Тедрос по време на тридневното си посещение в страната. Той посети няколко здравни заведения в Хавана и се срещна с президента Мигел Диас-Канел.

СЗО ще отпусне 2 милиона долара

Световната здравна организация ще предостави 2 милиона долара за укрепване на националната имунизационна програма на Куба и за доставка на основно медицинско оборудване за здравни заведения.

След срещата с Диас-Канел Тедрос написа, че двамата са се договорили да дадат приоритет на основните здравни услуги и на спешните медицински дейности, свързани най-вече с децата. По думите му ограниченията върху горивата и санкциите, които затрудняват закупуването на медицински продукти, „сериозно засягат здравната система, изграждана от кубинските лекари в продължение на десетилетия“.

Според кубинското правителство мерките са довели до ежедневни прекъсвания на електрозахранването, които продължават 20 часа или повече, както и до критичен недостиг на лекарства и хирургически материали. Хавана свързва ограниченията и с влошаването на здравни показатели, включително детската смъртност.

Продължителността на живота е спаднала

На пресконференция Тедрос съобщи, че средната продължителност на живота в Куба е намаляла от 78,8 години през 2020 г. до 74,4 години през 2025 г. Според него това е първият спад от началото на статистиката през 1950 г.

Данните за 2025 г. са отпреди налагането през януари на нови ограничения от администрацията на американския президент Доналд Тръмп срещу редица кубински длъжностни лица и организации. Вашингтон заявява, че енергийните мерки са насочени към оказване на натиск за политическа промяна в Куба, като същевременно посочва, че износът на храни и лекарства е освободен от санкциите по силата на законови изключения.

Организацията на обединените нации многократно е предупреждавала за задълбочаваща се хуманитарна криза на острова. Общото събрание на ООН приема необвързващи резолюции в подкрепа на прекратяването на американското ембарго срещу Куба с голямо мнозинство всяка година от 1992 г. насам.

Източници: aljazeera.com