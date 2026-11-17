Фрегатът на Северния флот „Адмирал Головко“, който е носител на хиперзвукови противокорабни ракети „Циркон“, е навлязъл в Средиземно море през Гибралтарския проток. Корабът е завършил трансатлантическия преход и продължава далечния си поход.

„Фрегатът на Северния флот „Адмирал Головко“, изпълняващ задачи в рамките на далечен поход, завърши трансатлантическия преход и навлезе през Гибралтарския проток в Средиземно море“, съобщи пресслужбата на Северния флот, цитирана от ТАСС.

Предвидени са взаимодействия с други кораби

В Средиземно море екипажът ще отработва взаимодействие с други кораби на руския Военноморски флот. Предвидени са и делови посещения в пристанища на държави от средиземноморския регион, без да се посочват конкретни страни или срокове.

По данни на Северния флот далечният поход на „Адмирал Головко“ е започнал през октомври. Основните му задачи са демонстрация на флага и осигуряване на военноморско присъствие на Русия в стратегически важни райони на Световния океан.

Фрегатът е приет на въоръжение през 2023 г.

„Адмирал Головко“ е фрегат от проект 22350 и е приет на въоръжение в Северния флот през 2023 г. Корабът е първият щатен носител на ракетите „Циркон“.

В 16-те клетки на пусковия комплекс могат да бъдат разполагани и крилати ракети „Калибър“ и „Оникс“. В съобщението не се уточнява с какъв конкретен боекомплект е фрегатът по време на прехода към Средиземно море.

Източници: lenta.news, news.rambler.ru