Турция предупреди за възможно разширяване на войната между Русия и Украйна към Средиземно море след атаките срещу руски кораби край либийското пристанище Бенгази. Предупреждението беше отправено от Съвета за национална сигурност след заседание в Анкара, продължило повече от два часа.

„Беше изразена загриженост от разпространението на войната между Русия и Украйна към Средиземно море след настъпилото по-рано разширяване към Черно море“, се казва в изявлението на турския съвет.

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Турските власти свързаха оценката си с неотдавнашни украински атаки срещу руски военни и товарни кораби в Средиземно море. Анкара заяви, че ще продължи контактите си с всички заинтересовани страни с цел създаване на условия за мир, определени като важни за глобалната сигурност и стабилност.

Атаката край Бенгази

На 22 ноември украински сили атакуваха руски кораби в района на Бенгази. Според украинската страна при операцията е бил потопен руският корвет „Меркурий“, а е бил поразен и товарният кораб „Ангара“.

Асошиейтед прес съобщи, че либийски представители са определили нападението като атака с морски дронове. Руският военен кораб е бил на либийското пристанище за зареждане и снабдяване, когато е бил поразен.

Правителството в Триполи заяви, че не е разрешавало чужди военни операции на либийска територия или в либийски териториални води. Либия е разделена между международно признатото правителство в Триполи и властите, базирани в източната част на страната, включително в Бенгази.

Анкара засилва наблюдението на корабоплаването

На 26 ноември турското Министерство на националната отбрана заяви, че въоръжените сили ще предприемат необходимите мерки за морската сигурност, безопасността на корабоплаването и защитата на турските морски юрисдикции и критична инфраструктура.

Министерството посочи, че следи отблизо рисковете, които разширяването на руско-украинската война към Средиземно море може да създаде за морската сигурност. Турция призова страните в конфликта да спазват международното право и да не атакуват цивилни кораби.

Инцидентът край Бенгази е значим, защото пренася бойни действия, свързвани с войната между Русия и Украйна, на хиляди километри от основния фронт. Преди атаката срещу корабите в Либия вече бяха съобщавани операции срещу руски плавателни съдове в Средиземно море.

Другите теми в заседанието

Съветът за национална сигурност на Турция е обсъдил и ситуацията в Близкия изток. В изявлението се критикуват политиките на Израел спрямо Палестина, Ливан и Сирия, които според турските власти задълбочават нестабилността в региона.

В дневния ред са били още сътрудничеството на Турция със Сирия и Ирак и процесът „Турция без тероризъм“, свързан с помиряването между турските власти и Кюрдската работническа партия. Турският съвет заяви, че дейностите по укрепване на националната солидарност и социалното единство ще продължат.

Източници: bta.bg, hurriyetdailynews.com, apnews.com