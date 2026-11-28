Русия ще продължи системно да увеличава бойния потенциал на подводния си флот и да изгражда мобилни съединения със съвременно въоръжение. Това заяви президентът Владимир Путин по време на среща в Северодвинск, посветена на развитието на атомните подводници.

„Ще продължим системно и последователно да увеличаваме бойния потенциал на формированията на подводния флот“, каза Путин, цитиран от Интерфакс. По думите му новите съединения трябва да могат да изпълняват задачите си в променяща се военно-политическа обстановка.

Пет нови подводници до 2030 г.

Изявлението беше направено на церемония по вдигането на военноморския флаг на атомната подводница „Перм“ в корабостроителницата „Севмаш“. Според „Комерсант“ до 2030 г. руският флот трябва да получи пет подводници-ракетоносци, три от които ще бъдат от модернизирания проект 885М „Ясен-М“.

„Перм“ е петата подводница по проекта „Ясен-М“, предадена на руския флот. Тя трябва да се присъедини към Тихоокеанския флот. По данни на специализираното издание Baird Maritime в състава на флота вече са подводниците „Новосибирск“ и „Красноярск“, а „Архангелск“ е в Северния флот.

„Перм“ е свързана с програмата за „Циркон“

Кремъл представя „Перм“ като първата руска подводница, оборудвана по стандарт с хиперзвукови крилати ракети „Циркон“. Подводниците от серията „Ясен-М“ могат да използват и други морски крилати ракети, сред които „Оникс“ и „Калибър“, според руските данни.

„Перм“ е построена в Северодвинск, а строителството ѝ започва през 2016 г. Подводницата е изведена от халето през март 2025 г., след което преминава заводски и държавни изпитания. Путин заяви, че корабът скоро ще бъде включен в състава на Тихоокеанския флот.

Москва обещава още средства за флота

Руският президент каза още, че през последните осем години страната е приела на въоръжение 18 подводници, включително пет атомни подводници с балистични ракети. Той посочи, че допълнителни кораби са в процес на строителство, а паралелно се развива и обслужващата инфраструктура.

Путин заяви, че държавата ще продължи да отделя значителни финансови ресурси за различните флотове, но средствата трябва да се насочват към приоритетни направления. Той призова и високотехнологични малки и средни компании да участват в кооперацията около военноморското строителство.

Източници: aa.com.tr, kommersant.ru, bairdmaritime.com