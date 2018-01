ОАЕ и Катар се обвиняват за терор в небето

Обединените арабски емирства заявиха, че катарски изтребители са прихванали два техни пътнически самолета на път за Бахрейн, предаде ABC.

"Това е явна заплаха за сигурността на гражданската авиация и нарушение на международното право", заяви службата за гражданско въздухоплаване на ОАЕ.

Доха отрече информацията. "Катар заявява, че твърденията, според които катарски изтребители са прихванали пътнически самолет на ОАЕ, са напълно неверни", заяви в Twitter говорител на катарското външно министерство.

The State of #Qatar announces that the claims of Qatari fighter-planes intercepting a UAE civil aircraft is completely false. A detailed statement will follow.

