Тръмп сe отчетe за първата година в Белия дом (СНИМКИ)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се отчете в Twitter постигнатото през първата година в Белия дом.

"Невероятен успех за нашата страна в толкова много посоки", отбеляза Тръмп. Според него като се започне от престъпността и "Ислямска държава" и се мине през фондовите пазари и икономиката се забелязват успехите от на администрацията в Белия дом, отбелязва президентът.

Unprecedented success for our Country, in so many ways, since the Election. Record Stock Market, Strong on Military, Crime, Borders, & ISIS, Judicial Strength & Numbers, Lowest Unemployment for Women & ALL, Massive Tax Cuts, end of Individual Mandate - and so much more. Big 2018!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 януари 2018 г.