Тръмп: Северна Корея иска мир

Американският президент Доналд Тръмп каза, че според него Северна Корея вече иска да сключи мир, предаде NBC.

"Мисля, че искат да сключат мир. Мисля, че е време", заяви президентът на политическа проява в Пенсилвания. Тръмп изрази доверие в ангажимента на севернокорейския режим да не изстрелва ракети до историческите преговори, които той ще има с лидера Ким Чен-ун.

Американският президент каза, че е убеден, че срещата "ще има огромен успех" и ще е много ползотворна. "Имаме огромна подкрепа", отбеляза Тръмп пред журналисти преди да отлети за Пенсилвания.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!