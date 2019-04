Тръмп: Това е политическа измама

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нови критики срещу разследването на предполагаемите връзки между кандидатпрезидентската му кампания и Русия, предаде АР.

"Най-голямата политическа измама на всички времена! Престъпления бяха извършени от нечестните, мръсни полицаи и Националния комитет на Демократическата партия/Демократите", написа Тръмп в Туитър, без да предостави доказателства. "ТОРМОЗ НА ПРЕЗИДЕНТА!", добави той.

The Greatest Political Hoax of all time! Crimes were committed by Crooked, Dirty Cops and DNC/The Democrats.