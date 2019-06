Тръмп нареди: Забравете Луната, искам Марс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува американското космическо управление НАСА, че си е поставило за цел да върне американските астронавти на Луната до 2024 г. и призова агенцията да се фокусира вместо това върху "много по-големи" инициативи, като полет до Марс, предаде Ройтерс.

Преди това Тръмп бе подкрепил лунната инициатива на НАСА, но сега както изглежда той намалява подкрепата си за нея.

"За всичките пари, които ние харчим, НАСА трябва да НЕ говори за отиване на Луната. Това го направихме преди 50 години", написа Тръмп в Тwitter. "Те трябва да са фокусирани върху много по-големите неща, които ние правим, в това число Марс, отбраната и науката", допълни той.

Изявлението на Тръмп бе туитнато от президентския самолет, с който той пътува от Европа за Вашингтон.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!