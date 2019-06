Тръмп победи! Мексико ще спира мигрантите

Мексико ще вземе безпрецедентни мерки за борба с незаконната имиграция. Това се казва в обща декларация на Вашингтон и Мексико след договарянето на споразумение за незаконната имиграция, което избегна налагане на американски мита на мексиканския внос в САЩ, предадоха световните агенции.

Сред мерките е разполагане на мексиканската национална гвардия из Мексико, приоритетно на южната граница на страната. В четвъртък Мексико обяви, че 6000 членове на гвардията ще бъдат разположени на южната граница. Сега в общата декларация тази цифра не се споменава. Разполагането по границата с Гватемала ще започне в понеделник.

Мексико ще вземе също решителни мерки, за да разбие организациите на трафиканти, както и незаконните мрежи за транспорт и финансиране, се казва в декларацията, прочетена от мексиканския външен министър Марсело Ебрард след дългите преговори във Вашингтон.

Мексико отстъпва пред американското искане и мигранти, кандидатстващи за убежище в САЩ, ще бъдат върнати в Мексико, където ще изчакат решението на американските власти.

Президентът Доналд Тръмп потвърди, че са постигнали съгласие по въпроса за имиграцията и че митата, които той планираше да въведе в понеделник, са отменени.

"САЩ и Мексико постигнаха споразумение. Митата, предвидени да влязат в сила от американска страна срещу Мексико, са следователно отменени за неопределено време", се казва в туита на президента.

