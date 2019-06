Тръмп към опонент: Ти си слабоумен

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нападки към един от водещите демократи, които се борят да се изправят срещу него на изборите следващата година, като заяви, че бившият вицепрезидент Джо Байдън е "най-слабият в умствено отношение", предаде ДПА.

"Мисля, че предпочитам да се изправя срещу Байдън, отколкото срещу някой друг. Мисля, че той е най-слабият в умствено отношение. А аз обичам да се изправям срещу хора, които са умствено слаби. Мисля, че Джо е най-слабият тук", каза Тръмп, преди да замине за важния за кампанията си щат Айова.

Той обвини Байдън, че е имал погрешно разбиране за Китай през политическата си кариера и не е смятал азиатската страна за "водещ съперник" на САЩ. Това показва, че битката за подхода към Пекин може да се превърне в основен въпрос в кампанията за президентските избори зад Океана.

Байдън от своя страна обвини Тръмп, че е опасност за демокрацията и "екзистенциална заплаха за Америка".

Претендентът за номинацията на демократите разкритикува републиканеца заради поведението му при честванията миналата седмица в Европа на годишнината от десанта в Нормандия, включително негов остър коментар срещу американската певица и актриса Бет Мидлър.

"Той намери време да се занимава с Бет Мидлър насред церемониите за Деня на десанта", каза Байдън в реч в Айова.

Тръмп нарече Мидлър "свършена психопатка", след като тя се извини за невярно изказване по негов адрес, в което го разкритикува.

Washed up psycho @BetteMidler was forced to apologize for a statement she attributed to me that turned out to be totally fabricated by her in order to make “your great president” look really bad. She got caught, just like the Fake News Media gets caught. A sick scammer!