Кметът избухна: Тръмп, това е детинско!

Кметът на Лондон Садик Хан определи изказванията на президента на САЩ Доналд Тръмп по негов адрес като "детински обиди", след като американецът започна тридневната си визита във Великобритания с изявлението, че Хан е "пълен неудачник", предаде ДПА.

"Садик олицетворява прогресивните ценности на Лондон и страната ни и предупреждава, че Доналд Тръмп е най-красноречивият пример за растящата крайнодясна заплаха по цялото земно кълбо, излагаща на риск основни ценности, които в продължение на повече от 70 години са определящи за нашите либерални демокрации", заяви кабинетът на Хан.

Малко преди да кацне на летище "Станстед" в Лондон, Тръмп обвини Хан, първия кмет на Лондон от мюсюлмански произход, че "по глупав начин е проявил отвратително отношение към пристигащия на посещение президент на САЩ, най-важния съюзник на Обединеното кралство".

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......