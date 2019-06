Тръмп кацна и веднага обиди лондонския кмет

Американският президент Доналд Тръмп кацна във Великобритания и веднага отправи невероятни обиди към лондонския кмет Садик Хан. „Садик Хан, който според мен е ужасен кмет на Лондон, се държи страшно глупаво и обидно към президента на Америка, който е на посещение в страната, и който е най-важният нейн сътрудник в момента”, туитна Тръмп.

„Той е един загубеняк, който трябва да се фокусира върху престъпността в Лондон, а не върху мен. Той ми напомня на един друг страшно глупав и некомпетентен кмет на Ню Йорк, Де Блазио, който също свърши доста погрешни неща. Винаги съм искал да бъдем добри приятели на Великобритания, и нямам търпение визитата ми да започне”, написа още Тръмп.

Тръмп кацна на летище „Станстед”, откъдето ще се отправи към Бъкингам за прием при Кралицата, принца на Уелс и херцогинята на Корнуол, припомни "Новини Лондон".

....Kahn reminds me very much of our very dumb and incompetent Mayor of NYC, de Blasio, who has also done a terrible job - only half his height. In any event, I look forward to being a great friend to the United Kingdom, and am looking very much forward to my visit. Landing now!