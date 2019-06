Иран предупреди: Това означава край

Решението на Съединените щати да наложат санкции на ирански лидери, сред които и върховният ръководител на страната аятолах Али Хаменей, означават край на дипломацията между Техеран и Вашингтон, предупреди говорителят на иранското министерство на външните работи Абас Мусави, цитиран от световните агенции.

Мусави написа в Тwitter, че "налагането на безполезни санкции на иранския върховен ръководител и на министъра на външните работи (Мохамад Джавад Зариф) затвори за постоянно пътя пред дипломацията". "Отчаяната администрация на (американския президент Доналд) Тръмп унищожава установените международни механизми за поддържане на световния мир и сигурност", подчерта той.

