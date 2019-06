Рибари намерили сваления американски дрон

Ирански рибари са открили фрагменти от сваления от Ислямската република миналата седмица американски дрон. Това заяви в Туитър иранският посланик във Великобритания Хамид Баейдинеджад.

Той публикува съобщението си в социалната мрежа заедно със снимка на мъж, който стои до рибарска лодка и до нещо, което изглежда като парче метал с лого на военновъздушните сили на САЩ.

Иран заяви, че безпилотният самолет е свален над ирански териториални води, докато представители на Вашингтон казаха, че това е станало над международни води. Русия застана на страната на Иран и обяви, че дронът е бил свален над ирански води.

local Iranian fishermen found some parts of wreckage of the US drone downed by the Iranian armed forces in Iranian waters.

ماهیگیران محلی بخشی از بقایای پهپاد آمریکا را که توسط نیروهای مسلح ج.ا.ایران سرنگون شده بود، در آبهای ایران پیدا کردند. pic.twitter.com/ZUWgYdrZkF