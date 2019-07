Финландия пое без много шум председателството на ЕС

Финландия пое ротационното председателство на ЕС от Румъния без много шум, докато европейските лидери се бяха събрали в Брюксел, опитвайки се да изберат кандидати за най-важните постове в евроинституциите.

"Вече е 6.30 ч. сутринта, започна утрото на новия ден след безсънна нощ в Брюксел. А заседанието на Европейския съвет така и не приключва", се казва в туит на финландското председателство.

Централна тема на шестмесечното председателство ще бъде насърчаването на "глобалната лидерска роля на ЕС в действията за опазване на климата".

Това означава и поемане на задължение до 2050 г. да бъде постигната климатична неутралност, заяви в реч във финландския парламент миналата седмица премиерът Анти Рине.

Мотото на финландското председателство е "Устойчива Европа - устойчиво бъдеще".

