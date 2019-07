Тръмп: Внимавай със заплахите, Иран!

Американският президент Доналд Тръмп предупреди, че има риск заплахите на Иран да се обърнат срещу ислямската република, предаде Франс прес.

Става дума за изявлението на иранските власти, че ще обогатяват уран над забранения от иранското ядрено споразумение лимит.

"Внимавай със заплахите, Иран. Те може да се обърнат срещу вас по начин, който не сте виждали досега", написа в Тwitter Тръмп.

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!