Тръмп избухна: Ако не ви харесва, не идвайте!

Ако незаконните мигранти са недоволни от условията в центровете за задържане в Съединените щати, то трябва да им се каже да не идват тук, заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес.

Тръмп каза това след публикуването на доклад на американското министерство на вътрешната сигурност, в който се признава, че пренаселването и липсата на сигурност в няколко центрове за мигранти в Тексас създават риск за незаконните мигранти.

Според текста на доклада мигрантите нямат достъп до вода за къпане, топла храна и дрехи за смяна. В документа се отбелязва също, че задържането на мигрантите в центровете продължава дълго време.

"Ако незаконните мигранти не са доволни от условията в центровете за задържане, просто им кажете да не идват. Така всички проблеми ще бъдат решени. Много от тези незаконно дошли чужденци сега живеят по-добре, отколкото са живели в местата, от които идват, и са в по-сигурни условия", написа Тръмп в Тwitter.

If Illegal Immigrants are unhappy with the conditions in the quickly built or refitted detentions centers, just tell them not to come. All problems solved!