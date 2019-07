Евакуация в Перу заради вулкан (ВИДЕО)

Перуанските власти наредиха евакуацията на стотици хора, живеещи близо до вулкана Убинас в Южно Перу, предаде АФП.

Мярката е в сила, след като учените наблюдаваха две експлозии и дъжд от пепел и газ. Стълбът от дим се издигаше на височина шест километра над върха на вулкана.

🌋#Perú: There was a strong eruption in the #Ubinas volcano, department of #Moquegua. The column of ashes reached 12,1 KM in height (VEI 3).

The technical alert was uploaded to: ORANGE.

Source pic: @igp_peru.#EQVT,#erupción,#eruption,#volcánUbinas,#UbinasVolcano,#Andes,#LosAndes pic.twitter.com/01Q9sruCBm